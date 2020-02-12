В Испании перерывы на кофе и перекуры станут вычитать из рабочего времени

Новости Испании. В Испании из рабочего времени сотрудников будут вычитывать так называемые перекуры и перекусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Право на это подтвердил Верховный суд страны. Все началось после того, как одна из местных компаний ввела новые правила, согласно которым время, потраченное работниками на то, чтобы, к примеру, выпить чашку кофе, перестало оплачиваться.

Кроме того, компания обязала сотрудников, которые покидают офис, отмечаться, а также указывать причины, по которым они берут перерыв. В ответ на такие меры профсоюз подал иск, который впоследствии был отклонен.