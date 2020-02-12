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В Испании перерывы на кофе и перекуры станут вычитать из рабочего времени

12 февраля 2020 12:24
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Новости Испании. В Испании из рабочего времени сотрудников будут вычитывать так называемые перекуры и перекусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании перерывы на кофе и перекуры станут вычитать из рабочего времени-1

Право на это подтвердил Верховный суд страны. Все началось после того, как одна из местных компаний ввела новые правила, согласно которым время, потраченное работниками на то, чтобы, к примеру, выпить чашку кофе, перестало оплачиваться.

В Испании перерывы на кофе и перекуры станут вычитать из рабочего времени-4

Кроме того, компания обязала сотрудников, которые покидают офис, отмечаться, а также указывать причины, по которым они берут перерыв. В ответ на такие меры профсоюз подал иск, который впоследствии был отклонен.

В Испании перерывы на кофе и перекуры станут вычитать из рабочего времени-7

По мнению суда, благодаря новым мерам компании смогут гарантировать безопасность своим работникам, а также контролировать их присутствие в офисе. Введут ли подобные новшества в других местных организациях, зависит от их руководства.

В Испании перерывы на кофе и перекуры станут вычитать из рабочего времени-10

# Работа # Фотофакт

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