В Великобритании обсудят ответные меры на всплеск насилия

На фоне массовых беспорядков по всей Британии премьер-министр Кир Стармер созвал чрезвычайный правительственный комитет для решения кризисной ситуации. На встрече министры планируют обсудить ответные меры на всплеск насилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Стармер уже называл протесты организованным бандитизмом и заявил, что их участники пожалеют о своих действиях. Но митингующих это мало интересует. Люди намерены добиваться от правительства ужесточения миграционной политики любым способом, что и привело к росту агрессии в обществе. В городах Ротерем и Тамуэрт протестующие напали на отели, в которых размещали мигрантов – просителей убежища. А в Мидлсбро полицейских забрасывали кирпичами, банками и цветочными горшками. Вспышки насилия также зафиксированы в Ливерпуле, Манчестере, Бристоле и Белфасте.