Биткоин упал ниже $50 тыс. впервые с января

Стоимость биткоина на валютных биржевых торгах упала на 17 %, добравшись до отметки 50,27 тысячи долларов, что стало сильнейшим снижением с февраля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Кроме того, в понедельник на торгах на бирже цена опускалась ниже 50 тысяч долларов за 1 биткоин.

На площадке биржи Binance торги криптовалютой велись на уровне 49 000 долларов. На портале CoinMarketCap также было зафиксировано падение до 50,32 тысячи долларов.

На белорусской валютно-фондовой бирже доллар США упал до 3,0960 рублей, что стало минимумом в этом году.