В Великобритании кот посмертно получил награду за спасение хозяйки

Однажды ночью британка проснулась и почувствовала себя плохо, но не придала этому значения. Женщина решила поспать, надеясь, что это поможет, но 8-летний питомец всячески мешал ей заснуть. Кот прыгал на неё, мяукал, ударял лапой.

В итоге Шарлотта позвонила матери, которая вызвала скорую помощь. Прибывшие медработники осмотрели женщину и приняли решение о госпитализации. По их словам, у Диксон были признаки тромба, и если бы она заснула, то уже могла бы не проснуться. Британка провела в больнице неделю и полностью поправилась.

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После этого случая Тео был выбран Национальным котом 2018 года. К сожалению, награда вручалась коту посмертно, питомец умер за неделю до церемонии, которая состоялась 2 августа. Шарлотта сказала, что хотя она очень огорчена уходом Тео, она также очень горда питомцем. Диксон уверена, полученная награда доказывает, что не одна она считает своего четвероногого друга особенным.