В Великобритании кот посмертно получил награду за спасение хозяйки

Новости Великобритании. В Великобритании обладателем премии National Cat Awards стал питомец Тео. Кот спас своей хозяйке жизнь.
Как сообщает Daily Mail, ещё будучи котёнком Тео серьёзно заболел кошачьим гриппом. Животное смогло выжить только благодаря круглосуточной заботе его хозяйки Шарлотты Диксон. Спустя годы кот вернул свой долг.
Однажды ночью британка проснулась и почувствовала себя плохо, но не придала этому значения. Женщина решила поспать, надеясь, что это поможет, но 8-летний питомец всячески мешал ей заснуть. Кот прыгал на неё, мяукал, ударял лапой.
В итоге Шарлотта позвонила матери, которая вызвала скорую помощь. Прибывшие медработники осмотрели женщину и приняли решение о госпитализации. По их словам, у Диксон были признаки тромба, и если бы она заснула, то уже могла бы не проснуться. Британка провела в больнице неделю и полностью поправилась.
В США пёс спел на конкурсе талантов для людей и прошёл в следующий этап
После этого случая Тео был выбран Национальным котом 2018 года. К сожалению, награда вручалась коту посмертно, питомец умер за неделю до церемонии, которая состоялась 2 августа. Шарлотта сказала, что хотя она очень огорчена уходом Тео, она также очень горда питомцем. Диксон уверена, полученная награда доказывает, что не одна она считает своего четвероногого друга особенным.
В то же время люди, решившие наградить Тео, объяснили свой выбор связью, которая была между Шарлоттой и её котом. По их мнению, забота Диксон о питомце, когда он был котёнком, и недавнее спасение животным Шарлотты показывает образцовые взаимоотношения между котом и человеком.
Также некоторые выразили надежду, что этот пример побудит других людей заводить питомцев.
Зимой 2018 года в США собака спасла своего хозяина от грабителей.
Нападавшие несколько раз выстрелили в овчарку – подробности здесь.