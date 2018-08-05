Эрдоган заморозил активы американских министров внутренних дел и юстиции

Новости Турции. Турция дала ответ на санкции США. Турецкий президент Реджеп Эрдоган принял штрафные меры против американских министров внутренних дел и юстиции – будут заморожены их активы в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, причиной конфликта двух стран-партнёров по НАТО послужило задержание в Турции американского пастора Эндрю Бронсона. Вашингтон, не добившись его освобождения, принял санкции в отношении турецких министров юстиции и внутренних дел. По словам Эрдогана, такие меры неприемлемы в отношениях стратегических партнёров.