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Эрдоган заморозил активы американских министров внутренних дел и юстиции

05 августа 2018 12:20
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Новости Турции. Турция дала ответ на санкции США. Турецкий президент Реджеп Эрдоган принял штрафные меры против американских министров внутренних дел и юстиции – будут заморожены их активы в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эрдоган заморозил активы американских министров внутренних дел и юстиции-1

Напомним, причиной конфликта двух стран-партнёров по НАТО послужило задержание в Турции американского пастора Эндрю Бронсона. Вашингтон, не добившись его освобождения, принял санкции в отношении турецких министров юстиции и внутренних дел. По словам Эрдогана, такие меры неприемлемы в отношениях стратегических партнёров.

# Международная политика # Фотофакт

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