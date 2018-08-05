У берегов Японии загорелся танкер

Новости Японии. Пожар произошел в машинном отделении. Данных о пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японию танкер под флагом Багамских островов доставлял нефть из Саудовской Аравии. По данным береговой охраны, угроза возгорания нефтепродуктов низкая, поскольку пожар вспыхнул в машинном отделении.

Экипаж самостоятельно тушит пожар. На помощь им направлены четыре катера береговой охраны Японии и вертолет. Причины возгорания выясняются.