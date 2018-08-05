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У берегов Японии загорелся танкер

05 августа 2018 12:01
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Новости Японии. Пожар произошел в машинном отделении. Данных о пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов Японии загорелся танкер-1

В Японию танкер под флагом Багамских островов доставлял нефть из Саудовской Аравии. По данным береговой охраны, угроза возгорания нефтепродуктов низкая, поскольку пожар вспыхнул в машинном отделении.

Экипаж самостоятельно тушит пожар. На помощь им направлены четыре катера береговой охраны Японии и вертолет. Причины возгорания выясняются.

# Пожар # Фотофакт

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