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В Румынии столкнулись два самолёта, репетируя воздушные фигуры

05 августа 2018 12:24
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Новости Румынии. В Румынии столкнулись два легкомоторных самолета. Один из пилотов погиб, второй получил тяжелые травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Румынии столкнулись два самолёта, репетируя воздушные фигуры-1

Трагедия произошла в уезде Сучава, где должно было пройти авиашоу. Летчики репетировали фигуры высшего пилотажа.

В Румынии столкнулись два самолёта, репетируя воздушные фигуры-4

Самолеты на минимальном расстоянии летели друг над другом, но затем верхний задел крылом нижний летательный аппарат, и они оба рухнули на землю. Авиашоу отменили. Обстоятельства трагедии выясняются.

# Несчастный случай # Фотофакт

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