В Румынии столкнулись два самолёта, репетируя воздушные фигуры

Новости Румынии. В Румынии столкнулись два легкомоторных самолета. Один из пилотов погиб, второй получил тяжелые травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в уезде Сучава, где должно было пройти авиашоу. Летчики репетировали фигуры высшего пилотажа.