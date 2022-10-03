В Великобритании электростанции могут остаться без газа

Королевство в ближайшее время столкнется с серьезным дефицитом газа. Разговоры об этом шли давно, но масштаб проблемы недооценивали. Высока вероятность того, что Великобритания будет вынуждена объявить чрезвычайную энергетическую ситуацию. В этом случае поставки газа на некоторые электростанции могут прекратиться. Это в свою очередь будет иметь тяжелые последствия. Во-первых, они перестанут вырабатывать электричество, оставив миллионы британцев без света и тепла, во-вторых, это нанесет серьезный удар по отрасли, так как большинство компаний, работающих на энергетическом рынке, обанкротятся. Тысячи их сотрудников пополнят ряды безработных.