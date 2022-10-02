Промолчали и Грета Тунберг, и «Гринпис». Кто вывел из строя «Северные потоки»?

На неделе геополитический шторм, который бушует в мире, накрыл наш регион с новой силой. Российские газопроводы «Северный поток» были выведены из строя. Если ветка «Северного потока-1» испытывала проблемы с турбинами, которые попали под санкции, то магистраль СП-2 была полностью новой. Тем не менее компания-оператор сообщила о резком падении давления почти до нуля, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Одновременно утечки обнаружили и в «Северном потоке-1» в шведских и датских водах, а еще через день появилось сообщение о выходе из строя четвертой, последней нити газопроводов. Несмотря на то, что коммуникации были уничтожены в европейских территориальных водах, в Еврокомиссии не видят угрозы безопасности. Промолчали и немецкие экологи, и Грета Тунберг, и «Гринпис». Какие варианты транзита российского газа остались? Кроме украинского газопровода (а Украина с самого начала была против «Северного потока-2»), есть еще исправная ветка через Беларусь, «Ямал – Европа», но по ней с 2021 года запретила прокачку Польша. А в это время в самой Польше открыли газопровод Baltic Pipe, который будет качать газ из Норвегии.

Главной проблемой Baltic Pipe была рентабельность. Норвежский газ изначально дороже российского, плюс в него закладывали стоимость самой трубы. И этот проект себя окупал только в условиях, когда нет альтернативы. В этом случае газ можно покупать и продавать по любой цене, больше не ориентируясь на «Газпром». Так что подрыв российских газопроводов может быть выгоден Польше и Украине, да и по странному стечению обстоятельств подорвали их в день открытия Baltic Pipe. Такой вот символический жест, тем более Варшава давно ведет игру против Берлина, блокируя поставки российского газа через свою территорию. А «Газпром», чтобы выполнить контракт, теперь должен будет качать газ через ГТС Украины. Значит, страну не отключат от газа зимой, более того, придется возобновить украинский транзит. Это даст Киеву дополнительно не меньше 3 миллиардов долларов в год. Эти средства значительно сократят объемы финансовой помощи Киеву и пойдут на полноценную, а не кредитную оплату вооружений для ВСУ.