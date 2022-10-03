Люди несут цветы и свечи на место трагедии в Индонезии

Новости Индонезии. К месту трагедии в Индонезийском городе Маланг, где в результате беспорядков погибли футбольные фанаты, люди несут живые цветы и свечи. Число погибших – более 120 человек, но точное количество до сих пор уточняется. Несколько сотен пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После завершения матча болельщики выбежали на стадион и устроили давку. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Люди испугались и в панике попытались покинуть стадион. Началась давка. Несколько человек скончались от удушья, других раздавила толпа. Среди погибших есть женщины и дети, известно о гибели двух полицейских. В связи с трагедией президент Индонезии поручил пересмотреть меры безопасности на футбольных матчах. Также он потребовал тщательно расследовать обстоятельства произошедшего.