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Люди несут цветы и свечи на место трагедии в Индонезии

03 октября 2022 07:44
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Новости Индонезии. К месту трагедии в Индонезийском городе Маланг, где в результате беспорядков погибли футбольные фанаты, люди несут живые цветы и свечи. Число погибших – более 120 человек, но точное количество до сих пор уточняется. Несколько сотен пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди несут цветы и свечи на место трагедии в Индонезии-1

После завершения матча болельщики выбежали на стадион и устроили давку. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Люди испугались и в панике попытались покинуть стадион. Началась давка. Несколько человек скончались от удушья, других раздавила толпа. Среди погибших есть женщины и дети, известно о гибели двух полицейских. В связи с трагедией президент Индонезии поручил пересмотреть меры безопасности на футбольных матчах. Также он потребовал тщательно расследовать обстоятельства произошедшего.

Люди несут цветы и свечи на место трагедии в Индонезии-4

Соболезнование в связи с трагедией президенту Индонезии направил Александр Лукашенко. От имени белорусского народа и себя лично глава государства выразил слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал выздоровления пострадавшим.

# Несчастный случай # Александр Лукашенко # Джоко Видодо # Фотофакт

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