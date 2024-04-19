В Великобритании дорожает аренда жилья

Аренда жилья не по карману жителям Великобритании. Снять квартиру стало на 10 % дороже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня цены на недвижимость в Королевстве показывают рекордный за последние несколько лет рост. По статистике, сложнее снять квартиру в столице. В Лондоне аренда подорожала больше всего. Недоступность жилья заставляет молодых людей либо снимать квартиры совместно с кем-то, либо продолжать жить у родителей.