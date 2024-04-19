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Наводнения в Кении унесли жизни 13 человек

19 апреля 2024 06:18
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Наводнения в Кении унесли жизни 13 человек. Разрушено более 3 тысяч жилых домов. Люди вынуждены переселяться в безопасные районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнения в Кении унесли жизни 13 человек-1

Эвакуированы 15 тысяч человек. Повреждены сельхозугодья, но это еще не все последствия, считают специалисты. По прогнозам синоптиков, сезон дождей в Кении продлится до конца мая.

# Природные катаклизмы

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