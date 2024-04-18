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Две девочки во Франции ранены в результате нападения с ножом

18 апреля 2024 19:50
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ЧП произошло возле школы во французской коммуне. Двое детей получили ранения в результате нападения с ножом в пригороде Страсбурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две девочки во Франции ранены в результате нападения с ножом-1

Пострадавшими оказались девочки в возрасте шести и одиннадцати лет. Сейчас они находятся в отделении неотложной помощи. Полиция оперативно прибыла на место происшествия. Всего через несколько минут после случившегося подозреваемый был задержан правоохранителями. Он не оказывал сопротивления, жандармы обошлись без применения оружия.

Две девочки во Франции ранены в результате нападения с ножом-4

Грустно думать, что подобные вещи могут случиться в школе. Мы запаниковали, не буду вам врать, я не выдержала и плакала вместе с другими мамами.

В полиции сообщили, что 30-летний нападавший ранее не имел проблем с законом. Его мотивы пока не известны. По некоторым данным, мужчина имеет проблемы с психическим здоровьем.

# Нападение

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