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Израиль нанёс ракетный удар по Ирану

19 апреля 2024 06:24
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Лидеры ЕС намерены ввести новые санкции против Ирана. Поводом стали удары по Израилю. Такое заявление сделали политики на саммите в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль нанёс ракетный удар по Ирану-1

Еврочиновники подтвердили приверженность безопасности Израиля, а также призвали все стороны предотвратить эскалацию напряженности в Ближневосточном регионе.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанес массированные удары по территории Израиля. Системы ПВО перехватили большинство ракет и беспилотников. Израиль анонсировал ответные действия. И сегодня утром нанес ракетный удар по объекту в Иране. Иранские власти отменили на неопределенный срок авиарейсы над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.

# Международная политика

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