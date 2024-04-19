Израиль нанёс ракетный удар по Ирану

Лидеры ЕС намерены ввести новые санкции против Ирана. Поводом стали удары по Израилю. Такое заявление сделали политики на саммите в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврочиновники подтвердили приверженность безопасности Израиля, а также призвали все стороны предотвратить эскалацию напряженности в Ближневосточном регионе.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанес массированные удары по территории Израиля. Системы ПВО перехватили большинство ракет и беспилотников. Израиль анонсировал ответные действия. И сегодня утром нанес ракетный удар по объекту в Иране. Иранские власти отменили на неопределенный срок авиарейсы над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.