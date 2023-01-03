В Ватикане простились с Бенедиктом XVI

В Ватикане простились с Папой Римским на покое Бенедиктом XVI. Служба прошла накануне в храме на площади Святого Петра. Возглавил ее Папа Римский Франциск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попрощаться с понтификом пришли тысячи людей, в том числе известные медиаперсоны и политики. В частности, глава Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр страны. За час до открытия у входа образовалась огромная очередь, у храма дежурила полиция. Бенедиктом XVI – первый, кто отрекся от папского престола по состоянию здоровья. Это произошло в 2013 году, тогда понтифику было 86 лет. О смерти Папы Римского на покое стало известно 31 декабря. Его похороны состоятся в этот четверг, 5 января.