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В Ватикане простились с Бенедиктом XVI

03 января 2023 06:18
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В Ватикане простились с Папой Римским на покое Бенедиктом XVI. Служба прошла накануне в храме на площади Святого Петра. Возглавил ее Папа Римский Франциск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ватикане простились с Бенедиктом XVI-1

Попрощаться с понтификом пришли тысячи людей, в том числе известные медиаперсоны и политики. В частности, глава Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр страны. За час до открытия у входа образовалась огромная очередь, у храма дежурила полиция. Бенедиктом XVI – первый, кто отрекся от папского престола по состоянию здоровья. Это произошло в 2013 году, тогда понтифику было 86 лет. О смерти Папы Римского на покое стало известно 31 декабря. Его похороны состоятся в этот четверг, 5 января.

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# Некролог # Папа Римский # Бенедикт XVI # Серджо Маттарелла # Джорджа Мелони # Фотофакт

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