В Уганде 9 человек задохнулись из-за давки в ТЦ

Новости Уганды. Трагедией празднование Нового года завершилось в Уганде. 9 человек, в том числе 10-летний мальчик, задохнулись во время давки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в полночь по местному времени. Люди встречали Новый год в торговом центре. Услышав звуки фейерверка, они побежали на улицу, чтобы посмотреть. Однако желающих было слишком много, в результате они застряли в узком коридоре здания, рассказали полицейские. Часть пострадавших доставлены в больницу.