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В Уганде 9 человек задохнулись из-за давки в ТЦ

03 января 2023 06:05
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Новости Уганды. Трагедией празднование Нового года завершилось в Уганде. 9 человек, в том числе 10-летний мальчик, задохнулись во время давки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Уганде 9 человек задохнулись из-за давки в ТЦ-1

Инцидент произошел в полночь по местному времени. Люди встречали Новый год в торговом центре. Услышав звуки фейерверка, они побежали на улицу, чтобы посмотреть. Однако желающих было слишком много, в результате они застряли в узком коридоре здания, рассказали полицейские. Часть пострадавших доставлены в больницу.

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# Давка # Фотофакт

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