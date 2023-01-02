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«Давайте мы вас военной силой раздавим». Лазуткин рассказал, как США работает в Иране

02 января 2023 18:45
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Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.

«Давайте мы вас военной силой раздавим». Лазуткин рассказал, как США работает в Иране-1

Алена Сырова, СТВ:
Андрей, с вами хотела бы обсудить наши взаимоотношения с Ираном, Пакистаном и странами дальней дуги, но не с точки зрения экономической, а политической. Наши оппоненты часто любят какие-нибудь рейтинги составлять или сравнивать, с кем пообщался тот и тот. И приводят европейских лидеров. И с кем пообщался, встретился и провел переговоры Александр Лукашенко. В прошлом году глава государства присутствовал и представлял Беларусь на всех крупных интеграционных площадках, я говорю и про ЕАЭС, и про ОДКБ, и про ШОС. В принципе, наш голос звучал достаточно громко. Мы начали свой путь в ШОС, за этот год его рассчитываем фактически завершить и стать его полноправным членом. Насколько правильный наш выбор и насколько вовремя мы это сделали?

«Давайте мы вас военной силой раздавим». Лазуткин рассказал, как США работает в Иране-4

Андрей Лазуткин, политолог:
Чтобы зрители понимали, это делается не потому, что Президенту надо с кем-то общаться и что-то показывать. Это вопрос расчетов. Все эти крупные блоки экономические, там задача – начать расчеты в национальных валютах, потому что сегодня главная проблема для ВЭД [внешнеэкономическая деятельность – прим. ред.] – это расчеты через банки, которые под санкциями. Раньше платежка банковская шла, допустим, три дня, сегодня она идет три недели из-за санкций. Мы не можем что-то продать, потому что вопрос: а вдруг деньги зависнут, товар не дойдет и прочее. А если мы, используя потенциал ЕАЭС, еще подключим туда ШОС и сможем рассчитываться с рядом стран по внутренним системам платежным, это нас гарантированно защитит от такого рода проблем, когда деньги не приходят. И предприятия наши не потеряют свои оборотные средства, товар. То есть ради этого Президент наращивает эти контакты.

«Давайте мы вас военной силой раздавим». Лазуткин рассказал, как США работает в Иране-7

Что касается Ирана, там сегодня проблемы. Последние месяца четыре там происходит ежедневная цветная революция. То, что мы пережили, скажем так, активная фаза у нас была дней пять в Минске, а там это происходит буквально ежедневно. Там американцы их очень сильно поддавили к концу года, и ситуация ни разу не стала лучше. Страна очень закрыта, и то, что раньше выходило на экраны мировых новостей, сегодня уже не выходит. Они давят сначала громко, потом тихо, потом снова это выпускают в мировую повестку. И власти там тоже надо подставить плечо, поэтому эти контакты не только для нас важны, а важны для них. И то, что мы наблюдали по ходу СВО, когда там появились беспилотники нового типа – это было знаковое событие. Потому что раньше Россия очень ограниченно с Ираном сотрудничала, сегодня все кардинально поменялось. И для Ирана это огромное окно возможностей выйти на не просто какой-то новый рынок, но и построить полноценную модель взаимодействия. А американцы как это оценивают? Если вы начали что-то строить, давайте мы вас военной силой раздавим. И сегодня в этом регионе вопросы: будет ли там какая-то военная операция, а не начнутся там проблемы с Саудовской Аравией, а может быть с Турцией? То есть там очень сложный клубок, где еще Армения, проблемы в Нагорном Карабахе. Это такой пороховой склад.

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# Международная политика # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Андрей Лазуткин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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