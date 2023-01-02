«Давайте мы вас военной силой раздавим». Лазуткин рассказал, как США работает в Иране

Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.

Алена Сырова, СТВ:

Андрей, с вами хотела бы обсудить наши взаимоотношения с Ираном, Пакистаном и странами дальней дуги, но не с точки зрения экономической, а политической. Наши оппоненты часто любят какие-нибудь рейтинги составлять или сравнивать, с кем пообщался тот и тот. И приводят европейских лидеров. И с кем пообщался, встретился и провел переговоры Александр Лукашенко. В прошлом году глава государства присутствовал и представлял Беларусь на всех крупных интеграционных площадках, я говорю и про ЕАЭС, и про ОДКБ, и про ШОС. В принципе, наш голос звучал достаточно громко. Мы начали свой путь в ШОС, за этот год его рассчитываем фактически завершить и стать его полноправным членом. Насколько правильный наш выбор и насколько вовремя мы это сделали?

Андрей Лазуткин, политолог:

Чтобы зрители понимали, это делается не потому, что Президенту надо с кем-то общаться и что-то показывать. Это вопрос расчетов. Все эти крупные блоки экономические, там задача – начать расчеты в национальных валютах, потому что сегодня главная проблема для ВЭД [внешнеэкономическая деятельность – прим. ред.] – это расчеты через банки, которые под санкциями. Раньше платежка банковская шла, допустим, три дня, сегодня она идет три недели из-за санкций. Мы не можем что-то продать, потому что вопрос: а вдруг деньги зависнут, товар не дойдет и прочее. А если мы, используя потенциал ЕАЭС, еще подключим туда ШОС и сможем рассчитываться с рядом стран по внутренним системам платежным, это нас гарантированно защитит от такого рода проблем, когда деньги не приходят. И предприятия наши не потеряют свои оборотные средства, товар. То есть ради этого Президент наращивает эти контакты.