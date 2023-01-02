«Давайте мы вас военной силой раздавим». Лазуткин рассказал, как США работает в Иране
Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.
Алена Сырова, СТВ:
Андрей, с вами хотела бы обсудить наши взаимоотношения с Ираном, Пакистаном и странами дальней дуги, но не с точки зрения экономической, а политической. Наши оппоненты часто любят какие-нибудь рейтинги составлять или сравнивать, с кем пообщался тот и тот. И приводят европейских лидеров. И с кем пообщался, встретился и провел переговоры Александр Лукашенко. В прошлом году глава государства присутствовал и представлял Беларусь на всех крупных интеграционных площадках, я говорю и про ЕАЭС, и про ОДКБ, и про ШОС. В принципе, наш голос звучал достаточно громко. Мы начали свой путь в ШОС, за этот год его рассчитываем фактически завершить и стать его полноправным членом. Насколько правильный наш выбор и насколько вовремя мы это сделали?
Андрей Лазуткин, политолог:
Чтобы зрители понимали, это делается не потому, что Президенту надо с кем-то общаться и что-то показывать. Это вопрос расчетов. Все эти крупные блоки экономические, там задача – начать расчеты в национальных валютах, потому что сегодня главная проблема для ВЭД [внешнеэкономическая деятельность – прим. ред.] – это расчеты через банки, которые под санкциями. Раньше платежка банковская шла, допустим, три дня, сегодня она идет три недели из-за санкций. Мы не можем что-то продать, потому что вопрос: а вдруг деньги зависнут, товар не дойдет и прочее. А если мы, используя потенциал ЕАЭС, еще подключим туда ШОС и сможем рассчитываться с рядом стран по внутренним системам платежным, это нас гарантированно защитит от такого рода проблем, когда деньги не приходят. И предприятия наши не потеряют свои оборотные средства, товар. То есть ради этого Президент наращивает эти контакты.
Что касается Ирана, там сегодня проблемы. Последние месяца четыре там происходит ежедневная цветная революция. То, что мы пережили, скажем так, активная фаза у нас была дней пять в Минске, а там это происходит буквально ежедневно. Там американцы их очень сильно поддавили к концу года, и ситуация ни разу не стала лучше. Страна очень закрыта, и то, что раньше выходило на экраны мировых новостей, сегодня уже не выходит. Они давят сначала громко, потом тихо, потом снова это выпускают в мировую повестку. И власти там тоже надо подставить плечо, поэтому эти контакты не только для нас важны, а важны для них. И то, что мы наблюдали по ходу СВО, когда там появились беспилотники нового типа – это было знаковое событие. Потому что раньше Россия очень ограниченно с Ираном сотрудничала, сегодня все кардинально поменялось. И для Ирана это огромное окно возможностей выйти на не просто какой-то новый рынок, но и построить полноценную модель взаимодействия. А американцы как это оценивают? Если вы начали что-то строить, давайте мы вас военной силой раздавим. И сегодня в этом регионе вопросы: будет ли там какая-то военная операция, а не начнутся там проблемы с Саудовской Аравией, а может быть с Турцией? То есть там очень сложный клубок, где еще Армения, проблемы в Нагорном Карабахе. Это такой пороховой склад.
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