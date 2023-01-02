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В Австралии два вертолёта столкнулись над пляжем, есть жертвы

02 января 2023 14:10
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Новости Австралии. Два вертолета столкнулись над пляжем австралийского города Голд-Кост. Четыре человека погибли, трое находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии два вертолёта столкнулись над пляжем, есть жертвы-1

Авария произошла, когда один из вертолетов заходил на посадку, а другой, наоборот, пытался взлететь. В настоящее время австралийское бюро транспортной безопасности проводит расследование. Кто виновен в произошедшем, пока непонятно. На месте продолжают работать экстренные службы.

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# Крушение вертолета # Новости Австралии # Фотофакт

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