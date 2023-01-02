В Австралии два вертолёта столкнулись над пляжем, есть жертвы

Новости Австралии. Два вертолета столкнулись над пляжем австралийского города Голд-Кост. Четыре человека погибли, трое находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла, когда один из вертолетов заходил на посадку, а другой, наоборот, пытался взлететь. В настоящее время австралийское бюро транспортной безопасности проводит расследование. Кто виновен в произошедшем, пока непонятно. На месте продолжают работать экстренные службы.