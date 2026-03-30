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Женская сборная Беларуси (U-17) уступила Мальте в матче квалификации чемпионата Европы

30 марта 2026 18:29
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Женская сборная Беларуси по футболу, составленная из исполнительниц до 17 лет, уступила сверстницам из Мальты в квалификации чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встреча завершилась минимальным поражением подопечных Евгения Прокопчика – 0:1. Дуэль во многом проходила на равных. Исход противостояния предрешили нюансы на 19-й минуте. Соперницы воспользовались ошибкой наших девушек в обороне и обеспечили себе преимущество в счете. Несмотря на все усилия землячек переломить ход матча и отыграться, этот мяч в итоге оказался единственным во встрече.

На данный момент в группе Б-1 белорусская команда занимает второе место. Возглавляют квартет сегодняшние оппонентки.

# Футбол

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