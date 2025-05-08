В Варшавском университете молодой человек с топором отрубил голову женщине

Вечером 7 мая на территорию кампуса ворвался мужчина с топором и напал на находившихся там людей. По данным полиции, это был 22-летний гражданин Польши. От действий злоумышленника погибла одна женщина. Местные СМИ полагают, что это консьержка, которая закрывала здание, еще один человек отправлен в больницу с тяжелыми ранениями. По информации правоохранителей, нападение носило криминальный характер. Нападавший задержан, на месте работают сотрудники прокуратуры и полицейские.