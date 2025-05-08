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Первый тур голосования конклава на выборах Папы Римского не принёс результатов

08 мая 2025 06:17
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Конклав не смог избрать папу Римского в первом туре голосования. Накануне вечером из трубы Сикстинской капеллы шел черный дым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Первый тур голосования конклава на выборах Папы Римского не принёс результатов-2

Информацию об итогах первого тура голосования в Ватикане ожидала толпа верующих, которая достигла 45 тысяч человек. После богослужения вечерни кардиналы отправились в Дом святой Марфы – гостевой дом по соседству с собором святого Петра. 8 мая и в последующие дни будет проводиться по четыре сессии голосования – две в первой и две во второй половине дня, после которых, при неудачном их исходе, результаты будут объявляться черным дымом в районе полудня и 19 часов местного времени. 

Если кардиналы придут к избранию понтифика на первом и третьем за день раундах, белого дыма можно ожидать в 10:30 или 17:30, как и спустя два часа при победе на втором и четвертом раунде.

# Папа Римский # Религия

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