Первый тур голосования конклава на выборах Папы Римского не принёс результатов

Конклав не смог избрать папу Римского в первом туре голосования. Накануне вечером из трубы Сикстинской капеллы шел черный дым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конклав не смог избрать папу Римского в первом туре голосования. Накануне вечером из трубы Сикстинской капеллы шел черный дым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Информацию об итогах первого тура голосования в Ватикане ожидала толпа верующих, которая достигла 45 тысяч человек. После богослужения вечерни кардиналы отправились в Дом святой Марфы – гостевой дом по соседству с собором святого Петра. 8 мая и в последующие дни будет проводиться по четыре сессии голосования – две в первой и две во второй половине дня, после которых, при неудачном их исходе, результаты будут объявляться черным дымом в районе полудня и 19 часов местного времени.
Если кардиналы придут к избранию понтифика на первом и третьем за день раундах, белого дыма можно ожидать в 10:30 или 17:30, как и спустя два часа при победе на втором и четвертом раунде.