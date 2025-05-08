Первый тур голосования конклава на выборах Папы Римского не принёс результатов

Информацию об итогах первого тура голосования в Ватикане ожидала толпа верующих, которая достигла 45 тысяч человек. После богослужения вечерни кардиналы отправились в Дом святой Марфы – гостевой дом по соседству с собором святого Петра. 8 мая и в последующие дни будет проводиться по четыре сессии голосования – две в первой и две во второй половине дня, после которых, при неудачном их исходе, результаты будут объявляться черным дымом в районе полудня и 19 часов местного времени.

Если кардиналы придут к избранию понтифика на первом и третьем за день раундах, белого дыма можно ожидать в 10:30 или 17:30, как и спустя два часа при победе на втором и четвертом раунде.