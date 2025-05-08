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Началось объявленное Путиным перемирие в зоне СВО

08 мая 2025 07:02
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Началось объявленное Путиным перемирие в зоне СВО-0

Российская Федерация остановила огонь в зоне проведения специальной военной операции. Боевые действия прекращаются на время перемирия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, информирует ТАСС.

Лидер России Владимир Путин объявил о перемирии еще в конце апреля текущего года. 3 мая президент Украины Владимир Зеленский публично отверг это предложение Кремля.

Несмотря на это, российская сторона сообщает, что перемирие вступило в силу и будет действовать до 00:00 11 мая 2025 года. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что если на время перемирия ВС Украины нарушат режим прекращения огня, то со стороны Москвы будет дан адекватный ответ.

# Владимир Путин # Владимир Зеленский # Дмитрий Песков

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