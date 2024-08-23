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В Варшаве растёт количество бездомных – эксперты назвали причины

23 августа 2024 16:55
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Фокус на проблемах Украины сместил внимание европейских чиновников с внутриполитических и социальных вопросов. В Польше растет число бездомных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Варшаве растёт количество бездомных – эксперты назвали причины-2

Катастрофические показатели демонстрирует Варшава. Улицы столичного города полны тех, у кого нет крыши над головой. За несколько месяцев число желающих получить бесплатное горячее питание выросло вдвое. Очереди за едой становятся все длиннее, а власти по-прежнему далеки от решения проблемы. Бездомные доставляют дискомфорт другим жителям Варшавы. Они спят на лавочках в парках и метро. Там, к слову, намерены заменить скамейки, чтобы на них нельзя было лечь. Эксперты связывают социальный кризис в Варшаве с высокой стоимостью жизни и количеством мигрантов.

# Международная политика # Польша

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