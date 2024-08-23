В Варшаве растёт количество бездомных – эксперты назвали причины

Катастрофические показатели демонстрирует Варшава. Улицы столичного города полны тех, у кого нет крыши над головой. За несколько месяцев число желающих получить бесплатное горячее питание выросло вдвое. Очереди за едой становятся все длиннее, а власти по-прежнему далеки от решения проблемы. Бездомные доставляют дискомфорт другим жителям Варшавы. Они спят на лавочках в парках и метро. Там, к слову, намерены заменить скамейки, чтобы на них нельзя было лечь. Эксперты связывают социальный кризис в Варшаве с высокой стоимостью жизни и количеством мигрантов.