Несмотря на снижение уровня поддержки Украины, Запад продолжает спонсировать и усугублять конфликт. Латвия подготовила к отправке Киеву крупнейшую партию беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нее войдут почти 1,5 тысячи дронов.

Подробности сделки сообщил министр обороны прибалтийской республики. Он отметил, что ранее было принято решение произвести для ВСУ 2,7 тысячи БПЛА. С конца июля Рига начала поставлять их Украине. Партии были поменьше: по 500 дронов в каждой. Общая стоимость оценивается в 4 миллиона евро. Активность Латвии в вопросах Украины уже прокомментировали в Москве. В МИД России заявили, что подобные шаги страны подтверждают ее нарастающую вовлеченность в конфликт. Вместе с тем враждебные действия Риги способны лишь продлить агонию киевского режима и не повлияют на итоги СВО, отметили во внешнеполитическом ведомстве.