Прямой эфир

Авиабаза НАТО в ФРГ повысила уровень безопасности из-за угрозы теракта

23 августа 2024 15:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Германии опасаются возможного теракта. Из-за его угрозы авиабаза НАТО в ФРГ ужесточила меры безопасности. Основанием для этого стали данные разведки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиабаза НАТО в ФРГ повысила уровень безопасности из-за угрозы теракта-2

Полиция подтвердила свое участие в операции, но не уточнила о количестве привлеченных к ней сотрудников. Известно, что те, кто не задействован в ней, отправлены домой в качестве меры предосторожности. На электронных табло и указателях у въезда указан второй из четырех возможных уровней безопасности. Отметим, около недели назад на базе была зафиксирована попытка незаконного проникновения. Тогда же власти заподозрили диверсию в отношении системы водоснабжения на базе НАТО в Кельне. Впрочем, проверка не выявила нарушений.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
На границе с Польшей найдены пять избитых беженцев
23 августа 2024 15:33

На границе с Польшей найдены пять избитых беженцев

Военные склады США опустели из-за поставок Украине – Трамп
23 августа 2024 12:12

Военные склады США опустели из-за поставок Украине – Трамп

В Литве фиксируют рост вторичной миграции из Латвии
23 августа 2024 11:26

В Литве фиксируют рост вторичной миграции из Латвии