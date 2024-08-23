Авиабаза НАТО в ФРГ повысила уровень безопасности из-за угрозы теракта

Полиция подтвердила свое участие в операции, но не уточнила о количестве привлеченных к ней сотрудников. Известно, что те, кто не задействован в ней, отправлены домой в качестве меры предосторожности. На электронных табло и указателях у въезда указан второй из четырех возможных уровней безопасности. Отметим, около недели назад на базе была зафиксирована попытка незаконного проникновения. Тогда же власти заподозрили диверсию в отношении системы водоснабжения на базе НАТО в Кельне. Впрочем, проверка не выявила нарушений.