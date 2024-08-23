Беднеющее население Европы вынуждено экономить на отдыхе. Популярность снова набирают горящие туры. Эксперты связывают это с ростом стоимости жизни, а также подорожанием отелей и перелетов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если раньше выбор в пользу акционных предложений делали в основном пенсионеры, то сейчас они востребованы и у людей среднего возраста. В связи с растущим спросом корректируют предложения и турагенты. Традиционно самые популярные направления – Греция, Италия и Испания – их выбирают чаще всего. В сумме расходы путешественников на горящие туры достигнут 117 миллиардов долларов, прогнозируют специалисты. Это на 11 % больше, чем годом ранее.