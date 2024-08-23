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Беднеющее население Европы вынуждено экономить на отдыхе

23 августа 2024 15:39
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Беднеющее население Европы вынуждено экономить на отдыхе. Популярность снова набирают горящие туры. Эксперты связывают это с ростом стоимости жизни, а также подорожанием отелей и перелетов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беднеющее население Европы вынуждено экономить на отдыхе-2

Если раньше выбор в пользу акционных предложений делали в основном пенсионеры, то сейчас они востребованы и у людей среднего возраста. В связи с растущим спросом корректируют предложения и турагенты. Традиционно самые популярные направления – Греция, Италия и Испания – их выбирают чаще всего. В сумме расходы путешественников на горящие туры достигнут 117 миллиардов долларов, прогнозируют специалисты. Это на 11 % больше, чем годом ранее.

# Кризис в ЕС

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