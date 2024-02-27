В Варшаве начинается массовая акция протеста фермеров
В Варшаве начинается одна из крупнейших акций протеста польских фермеров. По сообщениям местных СМИ, в центре города уже собрались несколько тысяч человек. Организаторы обещают, что к митингу присоединятся около 50 тысяч аграриев со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Колонна митингующих пройдет по центральным улицам и проведет пикеты возле Сейма и резиденции премьер-министра Польши. Требования к властям уже известны: отменить бесконтрольный ввоз продукции из Украины и так называемый зеленый курс, введенный Евросоюзом.
По мнению протестующих, ЕС уже представляет угрозу не только для сельского хозяйства Польши, но и для энергетического сектора, пищевой промышленности. Поэтому поддержать фермеров в Варшаву едут сотни шахтеров. Протестующие намерены передать свои требования и пути их реализации премьер-министру страны. Такую же петицию планируют передать спикеру Сейма. Если они не подпишутся, то 28 и 29 февраля будут парализованы все крупные города.