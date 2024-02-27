В Варшаве начинается массовая акция протеста фермеров

В Варшаве начинается одна из крупнейших акций протеста польских фермеров. По сообщениям местных СМИ, в центре города уже собрались несколько тысяч человек. Организаторы обещают, что к митингу присоединятся около 50 тысяч аграриев со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонна митингующих пройдет по центральным улицам и проведет пикеты возле Сейма и резиденции премьер-министра Польши. Требования к властям уже известны: отменить бесконтрольный ввоз продукции из Украины и так называемый зеленый курс, введенный Евросоюзом.