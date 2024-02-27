Дания призвала Европу увеличить финансирование обороны

То, что это усложнит жизнь граждан ЕС, которые и так страдают от экономического кризиса, мало беспокоит главу датского кабмина. По ее словам, таким образом они будут расплачиваться за свободу и безопасность Европы. Она должна защитить себя от опасности, якобы исходящей с Востока. А на это никаких сил и средств не жалко, даже если обеднеют несколько миллионов человек. По данным британского издания, первой по этому пути пойдет Германия. Она будет вынуждена сократить расходы на социальную сферу для финансирования армии после 2027 года.