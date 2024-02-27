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Дания призвала Европу увеличить финансирование обороны

27 февраля 2024 11:18
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Европа должна сократить соцрасходы и прекратить снижение налогов, а освобожденные в результате этого деньги пустить на военные нужды. С таким призывом выступила премьер Дании в интервью крупному британскому изданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дания призвала Европу увеличить финансирование обороны-1

То, что это усложнит жизнь граждан ЕС, которые и так страдают от экономического кризиса, мало беспокоит главу датского кабмина. По ее словам, таким образом они будут расплачиваться за свободу и безопасность Европы. Она должна защитить себя от опасности, якобы исходящей с Востока. А на это никаких сил и средств не жалко, даже если обеднеют несколько миллионов человек. По данным британского издания, первой по этому пути пойдет Германия. Она будет вынуждена сократить расходы на социальную сферу для финансирования армии после 2027 года.

# Международная политика

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