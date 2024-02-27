Россия вводит временный запрет на экспорт бензина с 1 марта

С 1 марта правительство РФ собирается ввести полугодовой запрет на экспорт бензина, что было подтверждено представителем вице-премьера Александром Новаком. Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил этот запрет и увеличение продажи дизельного топлива на бирже до 16%. Об этом пишет РИА Новости.

Новак выступил с инициативой ввести запрет для того, чтобы обеспечить стабилизацию цен на внутреннем рынке на нефтепродукты в преддверии периода повышенного спроса на топливо. Экспортный запрет не влияет на оговоренные объемы поставки в государства ЕАЭС, в Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. В прошлом году биржевые цены на горючее в России достигли рекордного уровня, что повлекло за собой значительное увеличение розничных цен и запрет на экспорт нефтепродуктов с 21 сентября.