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Армия РФ уничтожила оружие НАТО и резервный арсенал ВСУ под Авдеевкой

27 февраля 2024 10:39
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Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что из-за сильных атак со стороны российских сил украинские войска отступили с некоторых позиций второй линии обороны в районе села Орловка под Авдеевкой. Об этом пишет ТАСС.

Переброшенные в Орловку из Авдеевки украинские подразделения подверглись сильным ударам, в итоге часть позиций была уничтожена. Кимаковский также сообщил об уничтожении запасных боеприпасов и оружия украинских войск в районе Орловки.

26 февраля Дмитрий Лиховой, представитель украинской группировки войск «Таврия», заявил, что подразделения ВСУ вышли из населенного пункта Ласточкино для того, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка – Тоненькое – Бердичи.

# Международная политика

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