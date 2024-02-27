В Варшаве начались столкновения фермеров с полицией

Акция протеста польских фермеров переросла в ожесточенные столкновения с полицией. Массовый митинг начался в столице несколько часов назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По разным данным, на улицы Варшавы вышли от 30 до 50 тысяч человек. Они намерены провести пикеты возле Сейма и резиденции премьер-министра страны. Однако власти не горят желанием прислушиваться к аграриям, чиновники оградились от них усиленными полицейским нарядами, которые, судя по всему, намерены разогнать демонстрации фермеров.

Однако люди настроены решительно. Они во что бы то ни стало хотят передать главе правительства и спикеру Сейма свои требования: отменить бесконтрольный ввоз продукции из Украины и так называемый зеленый курс, введенный Евросоюзом. По мнению протестующих, жесткие правила уничтожат сельское хозяйство страны и приведут к массовому разорению мелких хозяйств.

Камил Войцеховски, фермер (Польша):

Мы протестуем, потому что хотим, чтобы «зеленая сделка» была отменена, потому что она приведет наши фермы к банкротству. Из-за нее наши затраты не сопоставимы с тем, что мы собираем и сколько нам за это платят. Кроме того, наши доходы уничтожаются громадным притоком зерна из Украины, и это второе наше требование – перекрыть его ввоз.

Томас Беднарз, фермер (Польша):

Мы хотим конкретных решений на 10 лет вперед, чтобы знать, что делать, что производить, как менять наше хозяйство, в какую сторону. Мы ничего не знаем. Мы даже не знаем, сколько мы получим за новый урожай через пять месяцев.