Макрон не исключил отправку иностранных войск в Украину

Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в рядах союзников, и даже возмущение. В том числе в самой Франции. Несколько оппозиционных партий страны обвинили главу республики в том, что он легкомысленно относится к жизни своих граждан. Ввод войск в Украину будет иметь катастрофические последствия, и в целом идея является бездумной. Отсутствие консенсуса подтвердил и президент Польши. А греческий премьер прямо заявил, что об отправке войск не может быть и речи. Той же позиции придерживается Словакия. В Швеции отказались даже рассматривать эту тему. Против отправки войск в Украину выступил даже генсек НАТО. Он также отметил, что речи об этом не идет.