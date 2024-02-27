Макрон не исключил отправку иностранных войск в Украину
Растет градус напряженности и вокруг украинского конфликта. Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки иностранных войск в помощь ВСУ. Он отметил, что эта тема обсуждалась лидерами западных стран, но окончательное решение еще не принято, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в рядах союзников, и даже возмущение. В том числе в самой Франции. Несколько оппозиционных партий страны обвинили главу республики в том, что он легкомысленно относится к жизни своих граждан. Ввод войск в Украину будет иметь катастрофические последствия, и в целом идея является бездумной. Отсутствие консенсуса подтвердил и президент Польши. А греческий премьер прямо заявил, что об отправке войск не может быть и речи. Той же позиции придерживается Словакия. В Швеции отказались даже рассматривать эту тему. Против отправки войск в Украину выступил даже генсек НАТО. Он также отметил, что речи об этом не идет.
На заявление Макрона отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера заявил, что если отправка военных будет осуществлена, то придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО.