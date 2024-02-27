Латвия разместит у себя авиацию НАТО

Очередное подтверждение, что расслабляться нашим военным нельзя. НАТО усиливает свое присутствие у границ Беларуси. Как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ, Латвия впервые разместит у себя авиацию альянса. Об этом сообщило министерство обороны страны.

Германия отправит туда пять истребителей для патрулирования пространства над Балтийским морем. Как отметили в командовании ВВС ФРГ, они будут также следить за воздушным пространством Эстонии и Литвы. В ближайшее время на авиабазу, которая расположена к юго-востоку от Риги, недалеко от наших рубежей, прибудут истребители и военнослужащие бундесвера, которые будут обслуживать технику. Здесь они будут базироваться до ноября.