Столтенберг: НАТО не планирует отправлять войска в Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс не планирует направлять войска в Украину, несмотря на небывалую помощь союзников этой стране. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, хотя лидеры западных стран и обсуждали возможность отправки войск в Украину, консенсуса по данному вопросу нет. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ряд стран НАТО и ЕС рассматривает возможность направления своих войск в Украину на основании двусторонних договоренностей, но считает, что это могло бы привести к обострению конфликта, и подчеркивает, что Словакия не пойдет по этому пути.