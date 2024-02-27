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Столтенберг: НАТО не планирует отправлять войска в Украину

27 февраля 2024 13:20
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс не планирует направлять войска в Украину, несмотря на небывалую помощь союзников этой стране. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, хотя лидеры западных стран и обсуждали возможность отправки войск в Украину, консенсуса по данному вопросу нет. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ряд стран НАТО и ЕС рассматривает возможность направления своих войск в Украину на основании двусторонних договоренностей, но считает, что это могло бы привести к обострению конфликта, и подчеркивает, что Словакия не пойдет по этому пути.

# Международная политика # Йенс Столтенберг

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