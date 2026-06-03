В Калифорнии неизвестный удерживает людей в отделении банка

В американском штате Калифорния неизвестный мужчина забаррикадировался внутри отделения банка и удерживает там людей. По данным местных властей, у преступника может быть взрывное устройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двоих заложников уже отпустили. Район оцеплен полицией и агентами ФБР. На месте работают саперы, кинологи и переговорщики. Похожая драма развернулась ночью и в немецком Дортмунде. Местный житель устроил погром в ресторане с дубинкой и распылил перцовый баллончик. После этого он скрылся на автомобиле. Позже злоумышленник захватил двоих детей и закрылся в собственной квартире. К счастью, инцидент завершился без жертв. Преступник сдался властям.