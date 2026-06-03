НАТО начинает очередные широкомасштабные маневры у западных границ Беларуси

НАТО начинает очередные широкомасштабные провокационные маневры у западных границ Союзного государства. Старт, запланированный на 4 июня, неслучайно совпал с периодом обострения риторики блока в отношении Москвы и Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двухнедельные учения пройдут под руководством американских военных. В них задействуют 15 государств, входящих в блок, включая Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. По сценарию, участники отработают оборонительные задачи: противолодочную борьбу, эскортирование караванов и высадку морского десанта. Учебные стрельбы пройдут вблизи Калининградской области.