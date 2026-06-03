Цены на бензин в США выросли на 50% с момента эскалации ближневосточного конфликта

Это максимум с июля 2022 года. Отдельные штаты бьют антирекорды. В Калифорнии цена добралась до 6 долларов. Запасы горючего сокращаются пятнадцатую неделю подряд и уже снизились до 220 миллионов баррелей. Так низко резервы не опускались более 10 лет. Эксперты предупреждают, что к концу лета запасы могут и вовсе иссякнуть. Американцы уже затянули пояса. По данным опросов, чтобы заправить машину, многие граждане урезают траты на еду, отдых и одежду.