В Украине власти не могут решить вопрос с мусорными свалками

Новости Украины. Украина утопает в мусоре: по всей стране находится около 33 000 незаконных свалок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Украина утопает в мусоре: по всей стране находится около 33 000 незаконных свалок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мусорный полигон в 63 гектара под Киевом – один из крупнейших в стране. Его должны были закрыть еще три года назад, однако новый объект взамен переполненному так и не построили.
Администрация президента Украины признает, что большинство свалок не соответствуют стандартам безопасности. Чтобы решить проблему, в 2018 году Киев ввел закон о сортировке отходов. Правда, чаще всего его просто игнорируют. На всю Украину есть только один мусоросжигательный завод, который остался еще с советских времен. Все упирается в недостаток финансирования.