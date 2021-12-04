В Украине власти не могут решить вопрос с мусорными свалками

Новости Украины. Украина утопает в мусоре: по всей стране находится около 33 000 незаконных свалок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мусорный полигон в 63 гектара под Киевом – один из крупнейших в стране. Его должны были закрыть еще три года назад, однако новый объект взамен переполненному так и не построили.