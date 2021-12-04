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В Украине власти не могут решить вопрос с мусорными свалками

04 декабря 2021 15:47
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Новости Украины. Украина утопает в мусоре: по всей стране находится около 33 000 незаконных свалок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Украине власти не могут решить вопрос с мусорными свалками-1

Мусорный полигон в 63 гектара под Киевом – один из крупнейших в стране. Его должны были закрыть еще три года назад, однако новый объект взамен переполненному так и не построили.  

В Украине власти не могут решить вопрос с мусорными свалками-4

Администрация президента Украины признает, что большинство свалок не соответствуют стандартам безопасности. Чтобы решить проблему, в 2018 году Киев ввел закон о сортировке отходов. Правда, чаще всего его просто игнорируют. На всю Украину есть только один мусоросжигательный завод, который остался еще с советских времен. Все упирается в недостаток финансирования.  

# Мусор # Владимир Зеленский # Фотофакт

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