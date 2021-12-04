Установили 8-метровый воздушный шар в виде Санта-Клауса. Как на Тайване готовятся к Рождеству?

Главной достопримечательностью в сказочной стране, созданной к празднику, в 2021 году стал 8-метровый воздушный шар в виде Санта-Клауса, несущего сумку, «наполненную счастьем и покоем». Он стал центральной фигурой инсталляции, установленной в самом густонаселенном городе острова. Новый Тайбэй ежегодно украшают к Рождеству и готовят яркие сюрпризы для туристов.