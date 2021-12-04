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Установили 8-метровый воздушный шар в виде Санта-Клауса. Как на Тайване готовятся к Рождеству?

04 декабря 2021 12:18
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Новости Тайваня. Рождественский сезон начался на Тайване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установили 8-метровый воздушный шар в виде Санта-Клауса. Как на Тайване готовятся к Рождеству?-1

Установили 8-метровый воздушный шар в виде Санта-Клауса. Как на Тайване готовятся к Рождеству?-3

Главной достопримечательностью в сказочной стране, созданной к празднику, в 2021 году стал 8-метровый воздушный шар в виде Санта-Клауса, несущего сумку, «наполненную счастьем и покоем». Он стал центральной фигурой инсталляции, установленной в самом густонаселенном городе острова. Новый Тайбэй ежегодно украшают к Рождеству и готовят яркие сюрпризы для туристов.

# Новый год # Санта-Клаус # Фотофакт

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