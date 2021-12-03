«Полный запрет был выстрелом в колено». В польском Сейме раскритиковали ограничения по работе журналистов на границе

Новости Польши. Пока иностранные военные обживаются в новых условиях, польское правительство страдает от своих же решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По заявлению одного из депутатов польского Сейма, Варшава потерпела сокрушительное поражение в освещении приграничного кризиса по сравнению с открытой политикой Беларуси.

Павел Кукиз, депутат польского Сейма:

Партия «Право и справедливость» совершила ошибку, не разрешив журналистам доступ к границе. В рамках существующего законодательства можно было не давать слишком много свободы, учитывая ситуацию, но полный запрет был выстрелом в колено, потому что в этой медиавойне белорусские массмедиа победили. Я не вижу особой логики в этих запретах.