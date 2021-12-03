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«Полный запрет был выстрелом в колено». В польском Сейме раскритиковали ограничения по работе журналистов на границе

03 декабря 2021 16:31
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Новости Польши. Пока иностранные военные обживаются в новых условиях, польское правительство страдает от своих же решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Полный запрет был выстрелом в колено». В польском Сейме раскритиковали ограничения по работе журналистов на границе-1

По заявлению одного из депутатов польского Сейма, Варшава потерпела сокрушительное поражение в освещении приграничного кризиса по сравнению с открытой политикой Беларуси.

«Полный запрет был выстрелом в колено». В польском Сейме раскритиковали ограничения по работе журналистов на границе-4

Павел Кукиз, депутат польского Сейма:
Партия «Право и справедливость» совершила ошибку, не разрешив журналистам доступ к границе. В рамках существующего законодательства можно было не давать слишком много свободы, учитывая ситуацию, но полный запрет был выстрелом в колено, потому что в этой медиавойне белорусские массмедиа победили. Я не вижу особой логики в этих запретах.

«Полный запрет был выстрелом в колено». В польском Сейме раскритиковали ограничения по работе журналистов на границе-7

Возможно, прислушавшись к голосу разума, Польша открыла 3 декабря пресс-центр недалеко от белорусской границы. В запретной зоне находятся около 200 журналистов, в том числе иностранных. Для работы в пресс-центре каждый представитель СМИ должен иметь отдельную аккредитацию. Причем разовую. Кроме того, пограничники предупредили, что журналистов будут допускать на границу группами и только в сопровождении. А непосредственно перед выездом в приграничную зону они будут проходить специальный тренинг. Также журналистам может быть запрещена съемка тех или иных лиц и объектов.

# Беженцы # Павел Кукиз # Фотофакт

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