Папа Римский прибыл в Грецию, чтобы привлечь внимание к беженцам

Новости Греции. Папа Римский Франциск прибыл в Грецию, чтобы привлечь внимание к тяжелому положению беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. Папа Римский Франциск прибыл в Грецию, чтобы привлечь внимание к тяжелому положению беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава Римско-католической церкви считает, что объединенную Европу сейчас переполняет националистический эгоизм. Вместо того чтобы продвигать солидарность, Европейское сообщество кажется замерзшим и нескоординированным, – сказал понтифик. В Греции глава Римско-католической церкви проведет три дня и посетит города, которые стали символами гуманитарного кризиса.
Накануне поездки Папа Римский назвал Средиземное море огромным кладбищем для беженцев. Ранее он также выразил сочувствие этим людям, которые хотят попасть в Европу, и заверил, что будет молиться за всех, находящихся в кризисной ситуации.