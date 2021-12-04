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Папа Римский прибыл в Грецию, чтобы привлечь внимание к беженцам

04 декабря 2021 13:52
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Новости Греции. Папа Римский Франциск прибыл в Грецию, чтобы привлечь внимание к тяжелому положению беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Папа Римский прибыл в Грецию, чтобы привлечь внимание к беженцам-1

Глава Римско-католической церкви считает, что объединенную Европу сейчас переполняет националистический эгоизм. Вместо того чтобы продвигать солидарность, Европейское сообщество кажется замерзшим и нескоординированным, – сказал понтифик. В Греции глава Римско-католической церкви проведет три дня и посетит города, которые стали символами гуманитарного кризиса.

Папа Римский прибыл в Грецию, чтобы привлечь внимание к беженцам-4

Накануне поездки Папа Римский назвал Средиземное море огромным кладбищем для беженцев. Ранее он также выразил сочувствие этим людям, которые хотят попасть в Европу, и заверил, что будет молиться за всех, находящихся в кризисной ситуации.

# Беженцы # Папа Римский Франциск # Фотофакт

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