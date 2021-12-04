Папа Римский прибыл в Грецию, чтобы привлечь внимание к беженцам

Новости Греции. Папа Римский Франциск прибыл в Грецию, чтобы привлечь внимание к тяжелому положению беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Римско-католической церкви считает, что объединенную Европу сейчас переполняет националистический эгоизм. Вместо того чтобы продвигать солидарность, Европейское сообщество кажется замерзшим и нескоординированным, – сказал понтифик. В Греции глава Римско-католической церкви проведет три дня и посетит города, которые стали символами гуманитарного кризиса.