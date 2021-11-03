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В Украине протестуют против обязательной вакцинации. Сотни человек заблокировали движение в центре Киева

03 ноября 2021 19:30
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Новости Украины. В Украине протестуют против обязательной вакцинации и ковидных ограничений. Несколько сотен человек заблокировали движение в центре Киева и направляются к зданию Верховной рады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Украине протестуют против обязательной вакцинации. Сотни человек заблокировали движение в центре Киева-1

Протестующие скандируют лозунги «Нет ограничению прав и свобод» и «Скажи нет COVID-геноциду». На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они пытаются уговорить участников акции разблокировать движение хотя бы для общественного транспорта.  

В Киеве новый рекорд по числу заболевших коронавирусом – читать здесь.  

В последние недели в Украине зарегистрирован рекордно высокий уровень новых случаев заражения и смертей от коронавируса. В некоторых районах страны введен режим ЧП, а больницы не справляются с кислородным кризисом.  

# Акции протеста # Фотофакт

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