Прямой эфир

Мэром Нью-Йорка станет кандидат от демократов и бывший полицейский Эрик Адамс

03 ноября 2021 12:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. На выборах мэра Нью-Йорка побеждает кандидат от демократов Эрик Адамс. И хотя официальные итоги еще не подведены, основной конкурент уже признал свое поражение и поздравил Адамса с победой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэром Нью-Йорка станет кандидат от демократов и бывший полицейский Эрик Адамс-1

Как ожидается, к работе он приступит 1 января. Бывший полицейский обещал отменить обязательную вакцинацию, которую ввел его предшественник, и побороть преступность, в частности ужесточив законы об огнестрельном оружии. Кроме наведения порядка, ему придется решать много других проблем. В Нью-Йорке рекордная безработица, очень дорогое жилье и изношенная транспортная система.

# США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Блокировка портала Deutsche Welle в Беларуси. МИД России прокомментировал реакцию Германии
03 ноября 2021 12:18

Блокировка портала Deutsche Welle в Беларуси. МИД России прокомментировал реакцию Германии

В Чили неизвестные напали на грузовой поезд, который сошёл с рельсов
03 ноября 2021 08:47

В Чили неизвестные напали на грузовой поезд, который сошёл с рельсов

В Великобритании протестующие требуют от властей реальных шагов в борьбе с глобальным потеплением
03 ноября 2021 08:44

В Великобритании протестующие требуют от властей реальных шагов в борьбе с глобальным потеплением