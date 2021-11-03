Мэром Нью-Йорка станет кандидат от демократов и бывший полицейский Эрик Адамс

Новости США. На выборах мэра Нью-Йорка побеждает кандидат от демократов Эрик Адамс. И хотя официальные итоги еще не подведены, основной конкурент уже признал свое поражение и поздравил Адамса с победой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ожидается, к работе он приступит 1 января. Бывший полицейский обещал отменить обязательную вакцинацию, которую ввел его предшественник, и побороть преступность, в частности ужесточив законы об огнестрельном оружии. Кроме наведения порядка, ему придется решать много других проблем. В Нью-Йорке рекордная безработица, очень дорогое жилье и изношенная транспортная система.