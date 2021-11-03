В Киеве новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. Прирост за сутки – 1700 новых случаев

Новости Украины. В Киеве зарегистрирован новый рекорд по заражению коронавирусом. В украинской столице за сутки заболели более 1 700 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это максимум с начала пандемии.

В городе сложилась тяжелая ситуация. Киев вышел на первое место в стране по летальным случаям и на пятое по суточному приросту заболевших. И больницы уже с трудом их принимают, класть людей просто некуда. Заполнены и все реанимации. Большинство пациентов невакцинированы. Ситуацию усугубляет и острая нехватка кислорода.