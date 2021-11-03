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В Киеве новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. Прирост за сутки – 1700 новых случаев

03 ноября 2021 08:37
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Новости Украины. В Киеве зарегистрирован новый рекорд по заражению коронавирусом. В украинской столице за сутки заболели более 1 700 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это максимум с начала пандемии.

В Киеве новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. Прирост за сутки – 1700 новых случаев-1

В городе сложилась тяжелая ситуация. Киев вышел на первое место в стране по летальным случаям и на пятое по суточному приросту заболевших. И больницы уже с трудом их принимают, класть людей просто некуда. Заполнены и все реанимации. Большинство пациентов невакцинированы. Ситуацию усугубляет и острая нехватка кислорода.

В Киеве новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. Прирост за сутки – 1700 новых случаев-4

Добавим, что Киев и 16 областей Украины перешли в так называемую красную зону эпидемической опасности, где действуют самые строгие карантинные ограничения. При этом, по данным последнего соцопроса, 43 % украинцев не хотят делать прививку.

# Коронавирус # Фотофакт

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