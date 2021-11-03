На Тайване создали экзоскелет для военнослужащих

На Тайване создали высокотехнологичную экипировку для солдат, которая поможет им легче переносить все тяготы и лишения военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это экзоскелет, который дает им дополнительные силы и возможности. Например, с легкостью поднимать тяжести и даже бежать быстрее обычного, что очень важно на поле боя. Все это чудо техники работает от небольшой батареи, правда, на его создание потребовались большие деньги – более 5 миллионов долларов.