Меджурнал The Lancet заявил о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт»
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 247 миллионов человек. В лидерах по числу подтвержденных случаев COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице Бразилии с 3 ноября отменяют обязательное ношение масок именно на улице (подробнее здесь).
По заявлению Всемирной организации здравоохранения, остановить пандемию в мире и прекратить распространение болезни может только вакцинация. На этом фоне в острую конкуренцию вступили разные западные фармкомпании, которые пытаются доказать, что их вакцина лучше. Но независимые специалисты, стоящие в стороне от этой борьбы, делают свои выводы.
Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт». Исследования подтвердили, что препарат формирует крепкий иммунитет как у неболевших, так и у тех, кто перенес болезнь. И у него нет сильных побочных явлений. Добавим, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована более чем в 15 странах. Доступна она и для жителей Беларуси.