Меджурнал The Lancet заявил о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт»

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 247 миллионов человек. В лидерах по числу подтвержденных случаев COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице Бразилии с 3 ноября отменяют обязательное ношение масок именно на улице (подробнее здесь).

По заявлению Всемирной организации здравоохранения, остановить пандемию в мире и прекратить распространение болезни может только вакцинация. На этом фоне в острую конкуренцию вступили разные западные фармкомпании, которые пытаются доказать, что их вакцина лучше. Но независимые специалисты, стоящие в стороне от этой борьбы, делают свои выводы.