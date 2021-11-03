Прямой эфир

Меджурнал The Lancet заявил о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт»

03 ноября 2021 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 247 миллионов человек. В лидерах по числу подтвержденных случаев COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице Бразилии с 3 ноября отменяют обязательное ношение масок именно на улице (подробнее здесь).

Меджурнал The Lancet заявил о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт»-1

По заявлению Всемирной организации здравоохранения, остановить пандемию в мире и прекратить распространение болезни может только вакцинация. На этом фоне в острую конкуренцию вступили разные западные фармкомпании, которые пытаются доказать, что их вакцина лучше. Но независимые специалисты, стоящие в стороне от этой борьбы, делают свои выводы.

Меджурнал The Lancet заявил о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт»-4

Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт». Исследования подтвердили, что препарат формирует крепкий иммунитет как у неболевших, так и у тех, кто перенес болезнь. И у него нет сильных побочных явлений. Добавим, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована более чем в 15 странах. Доступна она и для жителей Беларуси.

# Вакцинация # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Тайване создали экзоскелет для военнослужащих
03 ноября 2021 12:23

На Тайване создали экзоскелет для военнослужащих

Мэром Нью-Йорка станет кандидат от демократов и бывший полицейский Эрик Адамс
03 ноября 2021 12:21

Мэром Нью-Йорка станет кандидат от демократов и бывший полицейский Эрик Адамс

Блокировка портала Deutsche Welle в Беларуси. МИД России прокомментировал реакцию Германии
03 ноября 2021 12:18

Блокировка портала Deutsche Welle в Беларуси. МИД России прокомментировал реакцию Германии