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Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана с Днём Независимости

27 сентября 2020 13:00
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Новости Туркменистана. Туркменистан отмечает один из главных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана с Днём Независимости-1

29 лет назад Верховный Совет Туркменской ССР провозгласил независимость страны.

Традиционно важное событие отмечали в октябре, однако 2 года назад парламент перенес его на 27 сентября.

Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана с Днём Независимости-4

По случаю праздника в столице страны Ашхабаде сегодня, 27 сентября, состоится военный парад.

С Днем Независимости президента Туркменистана поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят дружбу и взаимовыгодное сотрудничество с Туркменистаном.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Гурбангулы Бердымухамедов # Фотофакт

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