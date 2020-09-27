Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана с Днём Независимости

Новости Туркменистана. Туркменистан отмечает один из главных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Туркменистана. Туркменистан отмечает один из главных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
29 лет назад Верховный Совет Туркменской ССР провозгласил независимость страны.
Традиционно важное событие отмечали в октябре, однако 2 года назад парламент перенес его на 27 сентября.
По случаю праздника в столице страны Ашхабаде сегодня, 27 сентября, состоится военный парад.
С Днем Независимости президента Туркменистана поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят дружбу и взаимовыгодное сотрудничество с Туркменистаном.