Швейцарские парламентарии предлагают ограничить число граждан ЕС с правом на проживание и работу

Новости Швейцарии. Швейцария намерена расторгнуть соглашение с Евросоюзом о свободном перемещении граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швейцарии. Швейцария намерена расторгнуть соглашение с Евросоюзом о свободном перемещении граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Данный вопрос – один из главных на общенациональном референдуме 27 сентября. Инициатором голосования выступила Швейцарская народная партия.
По мнению парламентариев, необходимо ограничить число граждан ЕС с правом на проживание и работу в стране, поскольку большое количество иммигрантов угрожает местному рынку труда.
Противники расторжения документа считают, что такой шаг лишит страну квалифицированных рабочих, а также подставит под угрозу ее отношения со странами ЕС.
Вопрос о свободном перемещении иностранцев выносится на всеобщее обсуждение уже не первый раз. Шесть лет назад на подобном референдуме швейцарцы одобрили предложение народной партии. Теперь же, по данным соцопросов, примерно 65 % жителей желают оставить все как прежде.