Швейцарские парламентарии предлагают ограничить число граждан ЕС с правом на проживание и работу

По мнению парламентариев, необходимо ограничить число граждан ЕС с правом на проживание и работу в стране, поскольку большое количество иммигрантов угрожает местному рынку труда.

Противники расторжения документа считают, что такой шаг лишит страну квалифицированных рабочих, а также подставит под угрозу ее отношения со странами ЕС.

Вопрос о свободном перемещении иностранцев выносится на всеобщее обсуждение уже не первый раз. Шесть лет назад на подобном референдуме швейцарцы одобрили предложение народной партии. Теперь же, по данным соцопросов, примерно 65 % жителей желают оставить все как прежде.