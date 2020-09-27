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Швейцарские парламентарии предлагают ограничить число граждан ЕС с правом на проживание и работу

27 сентября 2020 12:41
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Новости Швейцарии. Швейцария намерена расторгнуть соглашение с Евросоюзом о свободном перемещении граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швейцарские парламентарии предлагают ограничить число граждан ЕС с правом на проживание и работу-1

Данный вопрос – один из главных на общенациональном референдуме 27 сентября. Инициатором голосования выступила Швейцарская народная партия.

По мнению парламентариев, необходимо ограничить число граждан ЕС с правом на проживание и работу в стране, поскольку большое количество иммигрантов угрожает местному рынку труда.

Швейцарские парламентарии предлагают ограничить число граждан ЕС с правом на проживание и работу-4

Противники расторжения документа считают, что такой шаг лишит страну квалифицированных рабочих, а также подставит под угрозу ее отношения со странами ЕС.

Швейцарские парламентарии предлагают ограничить число граждан ЕС с правом на проживание и работу-7

Вопрос о свободном перемещении иностранцев выносится на всеобщее обсуждение уже не первый раз. Шесть лет назад на подобном референдуме швейцарцы одобрили предложение народной партии. Теперь же, по данным соцопросов, примерно 65 % жителей желают оставить все как прежде.

# Международная политика # Фотофакт

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