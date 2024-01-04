В Украине предложили провести мобилизацию по лотерее

Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов предложил обсудить возможность проведения мобилизации в ВСУ через лотерею. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что множество его читателей считают такой способ правильным. В комментарии к его посту в социальной сети множество пользователей раскритиковали его предложение.

Лотереи для призывников использовались в США во время войны во Вьетнаме. Но, несмотря на попытку сделать процедуру справедливой и прозрачной, популярность армейской службы лотереи не спасли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Генеральный штаб ВСУ обратился к нему с просьбой провести дополнительную мобилизацию 450-500 тыс. человек.

С 24 февраля 2022 года Украина находится на военном положении, и Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. На период действия военного положения мужчинам в возрастной категории от 18 до 60 лет запрещается покидать Украину. Из-за огромных потерь в ВСУ страна стремится привлекать в армию больше женщин.