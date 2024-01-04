NYT: Иран ограниченно ответит на теракт в Кермане

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи призвал свои Вооруженные силы избегать прямого столкновения с США, сосредоточившись на проведении операций против Израиля и атаках на базы Америки через «прокси-группы». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.



Это случилось после террористического акта в Кермане, где Хаменеи обещал жесткий ответ на нападение. Тем не менее по сообщениям источников, он призвал своих военных проявить «стратегическое терпение» и избегать прямого конфликта с Вашингтоном. Взрыв в Кермане прогремел во время траурного шествия, в котором погибли не менее 103 человек.